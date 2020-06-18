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Руководители Disney, Sony Pictures и Cineworld ожидают возрождения кинотеатров

от Telekritika
От Telekritika 267
Главная Диджитал Руководители Disney, Sony Pictures и Cineworld ожидают возрождения кинотеатров

По их мнению, стриминги были лишь временной заменой кинотеатров.

Президент Disney по глобальной дистрибуции Кэтлин Тафф заявила, что «домашний опыт» просмотра фильмов неустойчивый в долгосрочной перспективе. Об этом она рассказала во время выступления на виртуальной панели CineEurope 17 июня, пишет Variety.

«Аудитория хочет окунуться в фильм с головой, поэтому нам придется переоценить, почему люди идут в кино первую очередь», — сказала Тафф.

«Я думаю, что все признаки указывают, что люди хотят вернуться в кинотеатры. Мы видим, что домашнего опыта недостаточно», — добавила она. Напомним, что основным релизом на VOD от студии Disney в период COVID-19 было семейное приключение «Артемис Фаул», которое пропустило кинотеатральный выпуск 29 мая и сразу же отправилось на потоковую платформу студии Disney Plus на прошлой неделе.

«Люди хотят вернуться туда, они хотят посмотреть хорошее кино в безопасной обстановке. Если мы сделаем все правильно, люди захотят возвращаться снова и снова », — сказал Тафф.

Несмотря на то, что в течение последних трех месяцев Disney сделали упор VOD, ведущие мировые студии проявили оптимизм по поводу перпектив кинотеатрального бизнеса и зрителей, возвращающихся в кинотеатры.

Стивен О’Делл, президент Sony Pictures, сказал: «У вас может быть самый большой телевизор дома, но люди вырывают свои волосы, чтобы выйти на улицу». Эдди Дюкенн, генеральный директор европейской сети кинотеатров Kinepolis, согласился с этим, отметив, что кинотеатры, которые вновь открылись в Люксембурге и Швейцарии, переживают оживленный бизнес.

«Мы социальные существа. Мы должны обнимать друг друга и общаться друг с другом. Это делают фильмы», — заявил О’Делл. «Каждый раз, когда кто-то сбрасывает со счетов кинобизнес, мы доказываем обратное и этот случай не будет исключением».

Муки Грайдингер, генеральный директор Cineworld, второй по величине сети кинотеатров в мире, заявил, что меры по охране здоровья и безопасности имеют решающее значение как для кинематографических групп, так и для клиентов. Он добавил что не хочет переусердствовать с мерами предосторожности: «Мы не хотим создавать больничную атмосферу в кинотеатре. И не хотим гоняться за клиентами на каждом шагу».

Напомним, ранее на «Телекритике» вышел материал о том, смогут ли OTT-сервисы заменить поход в кинотеатр.

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Фото: unsplash

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