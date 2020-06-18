Discovery покажет интервью Опры Уинфри с чернокожими лидерами мнений

20 июня в 22:00 телеканал Discovery будет транслировать серию разговоров Опры Уинфри с чернокожими общественными деятелями, художниками и артистами в спецвыпуске телепередачи «В центре внимания: что нам делать дальше?». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Главной темой разговора стали систематический расизм и длительные беспорядки в Америке после трагического убийства Джорджа Флойда.

Среди гостей Опры Стейси Абрамс – первая афроамериканка в США, которая стала кандидатом в губернаторы, Чарльз М. Блоу – журналист The New York Times, Киса Лэнс Боттомс – мэр Атланты, Ава Дюверне – режиссер номинированного на Оскар фильма «Сельма», профессор Дженнифер Эберхард, Николь Ханна Джонс – журналистка и лауреат Пулитцеровской премии, Ибрам Кэнди – историк и автор книги «Как быть антирасистом», актер Дэвид Оелово.

«У меня было много разговоров с друзьями и лидерами мнений о том, что будет дальше и что делать дальше, — сказала Уинфри. — Я решила, что их идеи, беспокойство и мысли будет интересно и полезно узнать обществу».

Напомним, телеканал Paramount снял с показа сериал «Полицейские». Показ и съемки новых серий 30-летнего шоу отменили из-за протестов, последовавших после смерти Джорджа Флойда.

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Фото: Discovery

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