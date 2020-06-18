НовостиТВ

Discovery покажет интервью Опры Уинфри с чернокожими лидерами мнений

от Telekritika
От Telekritika 498
Главная Новости Discovery покажет интервью Опры Уинфри с чернокожими лидерами мнений

Они расскажут, что думают о гражданских протестах в США и каким может быть выход из сложившегося положения.

20 июня в 22:00 телеканал Discovery будет транслировать серию разговоров Опры Уинфри с чернокожими общественными деятелями, художниками и артистами в спецвыпуске телепередачи «В центре внимания: что нам делать дальше?». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Главной темой разговора стали систематический расизм и длительные беспорядки в Америке после трагического убийства Джорджа Флойда.

Среди гостей Опры Стейси Абрамс – первая афроамериканка в США, которая стала кандидатом в губернаторы, Чарльз М. Блоу – журналист The New York Times, Киса Лэнс Боттомс – мэр Атланты, Ава Дюверне – режиссер номинированного на Оскар фильма «Сельма», профессор Дженнифер Эберхард, Николь Ханна Джонс – журналистка и лауреат Пулитцеровской премии, Ибрам Кэнди – историк и автор книги «Как быть антирасистом», актер Дэвид Оелово.

«У меня было много разговоров с друзьями и лидерами мнений о том, что будет дальше и что делать дальше, — сказала Уинфри. — Я решила, что их идеи, беспокойство и мысли будет интересно и полезно узнать обществу».

Напомним, телеканал Paramount снял с показа сериал «Полицейские». Показ и съемки новых серий 30-летнего шоу отменили из-за протестов, последовавших после смерти Джорджа Флойда.

Читайте также:

Netflix, Hulu, Amazon, HBO выступили в поддержку движения Black Lives Matter
В США зафиксировано 223 случая нарушения свободы прессы
В США напали на журналистку «Голоса Америки» 

Фото: Discovery

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Объявлены номинанты ТВ-премии BAFTA

04.06.2020

На СТБ скоро состоится финал романтического шоу «Холостяк»

21.05.2020

SES: Спутник — лучшая платформа доставки видео на...

17.06.2020

Телерейтинги: «Папаньки» против «Женских секретов», премьера «Черного ворона»...

19.05.2020

Несмотря на послабление карантина, телесмотрение по-прежнему остается на...

12.06.2020

Максим Кривицкий о кастингах онлайн, съемках и запуске...

28.05.2020

Никита Потураев возглавил Комитет информполитики

17.06.2020

В Нежине выключили из эфира местный телеканал

05.06.2020

YouTube создал фонд в размере $100 млн, чтобы...

12.06.2020

Disney создал единую рекламную платформу

17.06.2020
Avatar