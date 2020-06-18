«UA Культура» покажет сериал «Всемирное природное наследие»

Общественный телеканал «UA Культура» начинает показ документального цикла «Всемирное природное наследие». Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного». Документальная серия немецкого режиссера Норберта Уандера насчитывает восемь фильмов, которые рассказывают о создании заповедных территорий, их биоразнообразии и влиянии людей. Среди них – истории национальных парков Северной и Южной Америки, в частности Йеллоустоун и Гранд-Каньон, а также природоохранных территорий Колумбии, Коста-Рики, Патагонии, Гавайев и Панамы.

Программа будет выходит каждую субботу в 14:25. 20 июня путешествие начнется с рассказа о заповедных зонах Патагонии.

Напомним, на этой неделе на общественном телеканале «UA: Перший» начался показ британского реалити-шоу «Грандиозные проекты: улица».

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Фото: «Суспільне»

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