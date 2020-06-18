Megogo запускает собственный интерактивный 4К-канал

На медиасервисе Megogo начал вещание первый собственный интерактивный 4К-канал [М] 4К, который будет собирать самые популярные разножанровые фильмы ультрачеткого качества, передает пресс-служба.

Канал [М] 4К будет вещать круглосуточно и уже доступен на устройствах, что поддерживают 4К. Среди фильмов, которые покажет канал: «Волк с Уолл-стрит», «Рок на Востоке», «Отель Мумбаи», «30 безумных желаний» и многие другие известные киноленты последних лет.

Отметим, что [М] 4К – один из более 50 собственных интерактивных каналов медиасервиса. Каждый такой [М] канал имеет собственный тематический плейлист и функционал, включая паузу, перемотку назад или вперед, возможность выбрать контент как с архива, так и с дальнейшего «эфира», функцию выбора звуковой дорожки или субтитров.

Канал [М] 4К уже доступен пользователям подписки «ТВ и Кино: Максимальная».

Напомним, ранее стало известно, что фестиваль анимации и медиаискусства LINOLEUM пройдет онлайн на Megogo.

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Фото: Megogo

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