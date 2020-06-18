Джейми Флай уволен с поста президента RFE/RL

Новый глава Агентства США по глобальным медиа Майкл Пэк решил уволить президента медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) Джейми Флая с занимаемой должности, передает svoboda.org.

«С большой грустью я покидаю «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Возглавлять эту организацию в течение года — это честь на всю мою жизнь», — прокомментировал Флай свое увольнение.

Пэк также уволил трех руководителей других медиаорганизаций, входящих в структуру Агентства США по глобальным медиа – «Радио Свободная Азия», Ближневосточной вещательной сети и Бюро вещания на Кубу. Кроме того, Майкл Пэк отправил в отставку главу Фонда открытых технологий, надзор за деятельностью которого также осуществляет агентство.

Напомним, что Майкл Пэк возглавил Агентство США по глобальным медиа 4 июня 2020 года. Всего за две недели на посту он сменил всех членов Советов директоров «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Радио Свободная Азия», Ближневосточной вещательной сети и назначил себя председателем.

Напомним: ранее стало известно, что Тим Дейви назначен гендиректором BBC.

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Фото: RFE/RL

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