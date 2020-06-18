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Регулятор внепланово проверит телеканал КРТ

от Telekritika
От Telekritika 439
Главная Новости Регулятор внепланово проверит телеканал КРТ

… и выяснит, придерживался ли вещатель указанных правовых норм в майские памятные даты.

18 июня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Телестудия «Астра-ТВ» (спутниковый телеканал «КРТ») в связи с мониторингом вещания 8, 17 и 18 мая. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Так, 8 мая в передаче «Принцип Гольдарба» в 22:01 зафиксировано трансляцию песни «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. Фамилия этого певца в Перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Также в мае 2020 года в Украине отмечались памятные даты: 17 мая – День памяти жертв политических репрессий, а 18 мая – День борьбы за права крымскотатарского народа и День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Мониторинг Нацсовета зафиксировал, что в эти дни в 12:00 в эфире телеканала КРТ не было объявлено минуты молчания с сопровождением звука метронома. Это является признаком нарушения требований пункта 4 Правил ведения вещания на теле — и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, а также пунктов а), б) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Проверку проведут после карантина.

Напомним, ранее телеканалу КРТ назначили проверку из-за ретрансляции иностранной программы.

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