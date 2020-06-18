Телеканал «Киев» покажет политический триллер «Оккупированные»

22 июня в 20:00 телеканал «Киев» начнет показ норвежского политического сериала «Оккупированные», сообщает пресс-служба.

«Оккупированные», снятый в жанре политического фантастического триллера, стал самым дорогим сериалом Норвегии.

В нем рассказывается, как к власти в стране пришли «зеленые», которые из-за климатического кризиса пытаются полностью свернуть добычу нефти и газа в Северном море. Однако это не устраивает Евросоюз, который не собирается отказываться от норвежских энергоносителей, а потому просит Россию напасть на Норвегию и взять под свой контроль месторождения.

В ролях: Веслемой Меркрид, Рагнхильд Гудбрандсен, Хенрик Местад, Эльдар Скар, Ингеборга Дапкунайте.

Напомним, 12 июня на канале «Киев» состоялся концертный онлайн-марафон #SaveKyivAirport.

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Фото: кадр из фильма «Оккупированные»

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