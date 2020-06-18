Церемония награждения Emmy Awards 2020 состоится в сентябре

Церемония вручения награды Телевизионной академии США Emmy Awards 2020 состоится 20 сентября, передает variety.com.
Транслировать церемонию будет телеканал ABC 20 сентября в 20:00 по местному времени. В академии не уточнили, где конкретно пройдет мероприятие, однако объявили имя ведущего. Им стал актер Джимми Киммел, который уже вел церемонию в 2012 и 2016 годах.
Номинанты будут объявлены 28 июля 2020 года. Также в академии решили увеличить количество номинантов до восьми в жанрах «комедия» и «драма».
Согласно данным академии, количество заявок в 2020 году увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим годом.
Напомним: ранее стало известно, что фильм о Донбассе «Віддалений гавкіт собак» стал лауреатом Peabody Awards.
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Фото: Emmy Awards
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