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В Днепре напали на журналистку

от Telekritika
От Telekritika 329
Главная Новости В Днепре напали на журналистку

Во время попытки снять нарушения карантинных требований в магазине.

Журналистка днепровского канала «Відкритий» Кристина Маликова получила редакционное задание: снять на видео работу продуктовых магазинов в условиях карантина. Кристина зашла в ближайший к студии магазин «Ассорти», представилась и стала снимать на телефон нарушения карантинных норм. Их оказалось немало: в продуктовом магазине не накрыли готовую продукцию, а продавец и посетители были без средств защиты. Увидев, что журналистка снимает, продавец накинулась на нее с кулаками. Вскоре подключилась и владелица магазина. В итоге у Кристины забрали телефон и удалили снятое на него видео. Об этом сообщается на сайте телекомпании.

«На мой вопрос: «почему вы без средств защиты, если в стране карантин?» — продавец надела маску и начала вести себя агрессивно. Выбежала хозяйка магазина и начала бить меня по рукам, чтобы забрать телефон. Еще кто-то вышел из-за прилавка и схватил меня за воротник. По итогу у меня отобрали сотовый. Потом хозяйка забежала в служебное помещение и удалила видео», – рассказывает пострадавшая Кристина Маликова.

Владелица магазина объяснила свое поведение тем, что «Ассорти» – частное предприятие и снимать здесь запрещено. «Кроме того, что хозяйка нарушила закон о препятствовании журналистской деятельности, в магазине нарушили карантинные меры. Собственник продуктового должна понести ответственность за содеянное», – отмечает адвокат Вячеслав Кошевой.

Напомним, в Запорожье напали на журналистов, которые снимали сюжеты о нарушениях правил карантина.

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Фото: cкриншот

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