Данные 32 млн пользователей Chrome были украдены с помощью вредоносных расширений

В Google обнаружили 70 вредоносных расширений для собственного браузера Chrome, при помощи которых злоумышленники скачали данные 32 млн пользователей. Аналитики компании Awake Security заявили, что это — самая масштабная вредоносная кампания в Chrome за все время существования браузера, передает Reuters.

После того как эксперты Awake Security выявили проблему и оповестили Google, вредоносные расширения были удалены из магазина Chrome Web Store.

Большая часть этих расширений распространялась бесплатно. Помимо основных функций, которые пользователи считали интересными и полезными для себя, эти расширения собирали и передавали на сторонние серверы информацию о просматриваемых веб-страницах, а также данные, вводимые в разных формах в процессе взаимодействия с разными сайтами. Кто организовал такую массовую атаку, пока не удалось выяснить.

Напомним: ранее стало известно, что Google проверит рекламодателей из Украины и других стран.

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Фото: Unsplash

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