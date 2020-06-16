Google проверит рекламодателей из Украины и других стран

Google намерена проверить рекламодателей из Украины, Канады, Индии, США и РФ. Также в июле 2020 года вступит в силу обновление политики искажения фактов, запрещающее рекламные объявления с кликбейтными заголовками и картинками.

Согласно новым правилам, будут запрещены тексты и изображения со скандальным, фейковым, сенсационным контекстом, а также под запретом окажется реклама, побуждающая пользователя к действию из страха, чувства вины и других сильных негативных эмоций.

Что касается проверок рекламодателей, то они получат уведомление с перечнем необходимых документов для подтверждения личности. Это необходимо для повышения прозрачности рекламы для пользователей. Если уведомление будет проигнорировано и рекламодатель не предоставит документы в течение 30 дней, ему повторно сообщат о необходимости пройти проверку и приостановят аккаунт.

Проверке будут подвержены рекламодатели, продвигающие товары и услуги, а также информационный, предупредительный, образовательный или регулируемый государством контент. Срок проверки — 10 дней. Ответы на часто задаваемые вопросы о процессе можно почитать в справке Google.

Напомним: ранее стало известно, что Google обвиняют в сборе данных пользователей Chrome в режиме «Инкогнито».

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Фото: Unsplash

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