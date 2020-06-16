Госкино огласило 14 конкурсный отбор кинопроектов

16 июня Государственное агентство по вопросам кино огласило 14 конкурсный отбор кинопроектов.
Конкурс будет проходить по трем направлениям: фильмы, телефильмы, телесериалы.
Кинопроекты рассматриваться по следующим видам:
- игровые полнометражные национальные (для широкой зрительской аудитории) — государственная поддержка до 80 процентов общей сметной стоимости производства фильма;
- игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), национальные — государственная поддержка до 100 процентов общей сметной стоимости производства фильма;
- игровые полнометражные фильмы совместного производства мажоритарная копродукция — государственная поддержка до 80 процентов общей сметной стоимости производства фильма;
- игровые полнометражные фильмы совместного производства миноритарная копродукция — государственная поддержка до 80 процентов общей сметной стоимости производства фильма;
- игровые полнометражные для детской аудитории — государственная поддержка до 100 процентов общей сметной стоимости производства фильма;
- неигровые фильмы национальные — государственная поддержка до 100 процентов общей сметной стоимости производства фильма;
- неигровые фильмы совместного производства — государственная поддержка до 80 процентов общей сметной стоимости производства фильма;
- анимационные полнометражные фильмы (авторские) — государственная поддержка до 100 процентов общей сметной стоимости производства фильма;
- анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории) — государственная поддержка до 100 процентов общей сметной стоимости производства фильма;
- анимационные короткометражные фильмы — государственная поддержка до 100 процентов общей сметной стоимости производства фильма;
- игровые телефильмы — государственная поддержка до 50 процентов общей сметной стоимости производства фильма;
- игровые телесериалы — государственная поддержка до 50 процентов общей сметной стоимости производства фильма;
- неигровые телесериалы — государственная поддержка до 50 процентов общей сметной стоимости производства фильма;
- анимационные телесериалы — государственная поддержка до 50 процентов общей сметной стоимости производства фильма.
Прием документов продлится с 17 июня до 18:00 16 июля 2020 включительно.
Напомним, ранее Совет по государственной поддержке кинематографии принял решение допустить ко второму этапу 13-го конкурсного отбора Госкино ряд короткометражных игровых фильмов-дебютов, которые набрали 3,43 балла, вместо проходных 3,5.
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Фото: Александра Йорк
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