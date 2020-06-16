Испанский телеканал обозначил Крым российским

На карте распространения коронавируса в мире испанская телерадиовещательная корпорация RTVE обозначила аннексированный Крымский полуостров частью Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные сайта RTVE, передает «Зеркало недели». На интерактивной карте полуостров был обозначен тем же цветом, что и РФ.

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар сообщила, что посольство Украины в Мадриде обратилось к телерадиокомпании RTVE и к испанскому МИД с требованием исправить ошибку. На сайте уже исправили карту.

Напомним, в российской Госдуме пожаловались в Генпрокуратуру России на «Крым.Реалии».

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Фото: Facebook

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