Копируют и воруют. Как украинцы прибегали к плагиату и как воровали идеи у них

Авторы «Дизель шоу» в Facebook-посте в обвинили коллег из «Квартала» в плагиате: «Теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают «живыми классиками», но авторское право в нашей стране никто не отменял». Обвинение сопроводили доказательством – видеороликом, в котором сравнили два юмористических номера, вышедших в эфир с разницей в пять лет: приведенные цитаты из выступления «Вечернего квартала» дословно повторяют эпизоды из скетча «Дизеля». Ролик начинается с фразы: «Хорошую шутку можно придумать один раз, а украсть – несколько».

В комментариях к посту отметился руководитель авторской группы «Квартала» «Братья Гагарины» Артем Гагарин Михайличенко: «Не накручивайте себя, эту шутку мы украли не у вас, а прочитали в книге за 2013 год. Просто не подумали, что вы тоже книги читаете. Хотя в целом вы правы, шутку можно придумать один раз, а украсть несколько… Вот только в этом случае мы – вторые». Свой комментарий Михайличенко сопроводил ссылкой на книгу Ирины Токмаковой «Аля, мистер Блот и буква «Z»». В книге действительно есть эпизод, напоминающий одну цитату из скетча «Дизель Шоу», однако другие элементы номера в ней не встречаются. «Неплохая попытка, Артёмка Михайличенко. Вот только текст книги и номера не совпадает. Совсем не совпадает. А вот нашего номера и украденного «Вечерним Кварталом» совпадает один в один. Как так?!», — интересуется команда «Дизеля».

Тема плагиата болезненна для многих отраслей. «Телекритика» предлагает вспомнить несколько громких случаев интеллектуального воровства, причем воровали как украинцы, так и у них.

Зеленский vs Порошенко

Год назад с обвинениями в плагиате столкнулся еще один «кварталовец», ставший президентом Украины, Владимир Зеленский. «Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская Солидарность», — заявил тогда в Facebook Святослав Цеголко, пресс-секретарь Порошенко. Он сравнил твит Администрации президента Украины с видео выступления Порошенко. В обоих случаях прозвучала одна фраза: «Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта».

В АП тогда постарались представить дело так, чтобы виноватым оказался Порошенко. Заместитель глав АП Кирилл Тимошенко заявил, что предварительное расследование установило, будто сотрудники украинского МИДа готовили тезисы для брифинга Зеленского и параллельно продолжали работать на предыдущего главу государства. «Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», — заявили в АП.

Богатырева vs Джобс

Впрочем, то, что некоторые украинские спичрайтеры ленятся думать, уже давно ни для кого не секрет. В интернете до сих пор цитируют речь основателя компании Apple Стива Джобса, которую он произнес перед выпускниками Стэнфордского университета в 2005 году. В умном и вдохновляющем спиче Джобс привел по-настоящему мотивирующие примеры из своей жизни.

В 2011 году секретарь СНБО Раиса Богатырева, выступая перед выпускниками Могилянки, повторила несколько тезисов из речи Стива, один из них – практически слово в слово.

«Простите за драматизм, но это правда. Время человека очень ограничено. И поэтому вывод из своего опыта предлагаю следующий – не живите чужой жизнью, не теряйте времени. Не попадайтесь в капкан догмы, которая советует жить чужими мыслями. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос», — сказала Богатырева.

Сравним с высказыванием Джобса, в ставшем популярным переводе: «Простите за такой драматизм, но это правда. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на то, чтобы прожить чью-то чужую жизнь. Не попадайте в ловушку догмы, которая учит жить в соответствии с мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос».

В СНБО тогда порекомендовали не спешить с обвинениями в плагиате, предположив, что глава ведомства могла и сама вдохновиться речью Джобса.

Редактор Vogue vs очень многие

К прямым заимствованиям обращаются не только политики, но и недобросовестные медийщики. Осенью 2018 года разразился скандал вокруг Ольги Сушко, главного редактора украинской версии журнала Vogue. 28 октября Telegram-канал «Киёв Фэшн Лавэз» сообщил, что Сушко полностью скопировала письмо главреда Harper’s Bazaar Russia 12-летней давности. Обе колонки фактически идентичны за исключением нескольких слов и последнего абзаца, в котором Ольга рассказала о содержании свежего номера Vogue.

Сушко попыталась оправдаться, сказав, что из-за большой занятости попросила написать слово редактора внештатника, с которым сотрудничала много лет. Его имя она не назвала.

Издатель журнала – «Медиа Группа Украина» — решил провести служебное расследование по факту плагиата. Как раз в это время стало известно еще о нескольких случаях копипейста: в письмах редактора Vogue Украина обнаружили заимствования из изданий GQ, «Коммерсант-Weekend», «Сноб». В итоге Сушко уволили. Комментируя это, экс-главред простодушно дала понять, что к слову редактора не стоит серьезно относиться, ведь его никто не читает, намекнула на жестокие нравы, царящие в мире глянца, где никому нельзя доверять, однако так и не ответила на вопрос, как же так вышло с плагиатом.

Уже через год она выступила в Киеве с лекцией о том, как пережить факап, правда, не стала подробно рассказывать о своем личном опыте. Во время выступления, на котором присутствовала «Телекритика», Ольга порекомендовала взять паузу и «порасстраиваться», сменить место жительства, проанализировать ситуацию, проработать ошибки, найти, на кого опереться, дистанцироваться от негативных комментариев.

Джефф Кунс vs Оксана Жникруп

Бывает, что у украинцев тоже воруют идеи, а иногда и копируют их произведения. В 2017 году в центре Нью-Йорка установили надувную скульптуру Джеффа Кунса «Сидящая балерина». Живущий в Нью-Йорке грузинский художник Ладо Почхуа обратил внимание на то, что скульптура является увеличенной копией фарфоровой статуэтки «Балерина Леночка» авторства Оксаны Жникруп – украинской художницы, которая создала фарфоровую серию с балеринами в 1960-70-х годах.

Скандал просочился в СМИ, американца обвинили в плагиате. Сам он признал, что видел работу украинки и она ему очень понравилась, при этом пресс-секретарь художника заявила, что Кунс имел право ее использовать, ведь на это у него имеется соответствующая лицензия.

«Чернобыль» vs украинцы

Вскоре после премьеры сериала «Чернобыль» его авторам пришлось отбиваться от обвинений, которые прозвучали со стороны украинцев. В конце мая 2019 года украинские зрители обратили внимание на то, что один эпизод сериала очень напомнил сцену из пьесы Павла Арье «В начале и в конце времен». СМИ поспешили заявить о том, что драматург обвинил создателей «Чернобыля» в плагиате, хотя сам он попросил придерживаться фактов: «Лично я еще никого ни в чем не обвинял. Если память не подводит, я ни разу не говорил слова «плагиат». Возможные нарушения авторских прав заметили мои зрители и подписчики, хорошо знакомые с конкретной пьесой. Просмотрев, я пришел к выводу, что действительно есть повод для дополнительных выяснений, о чем и написал в Facebook. Говорю еще раз, что я пока не знаю, как назвать увиденное и услышанное мной. Единственное, что скажу – это произвело на меня очень сильное впечатление». Под сильным впечатлением Арье имел в виду скачок давления во время просмотра сериала, о котором он сообщил в Facebook, не стесняясь в выражениях.

Шоуранер сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин ответил в Twitter, что никогда не читал произведений и не видел постановок Павла Арье, а вдохновлялся книгой Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва: хроника будущего».

Спустя несколько дней режиссер Андрей Приймаченко заявил, что в фильме использована созданная им визуализация телефонных переговоров диспетчера центрального пункта пожарной связи с диспетчерами военизированной пожарной части Чернобыльской АЭС, которые прошли сразу после взрыва.

Тогда Евгения Яцута, продюсер Radioaktive Film, компании-партнера НВО, рассказала, что права на использование визуализации разговора были предоставлены и подтверждены дирекцией музея Чернобыля в Киеве. Режиссера этот ответ не удовлетворил. Спустя год Андрей Приймаченко написал комментарий к посту о плагиате: «Их эта история будет преследовать еще очень долго».

Читайте также:

Фото: «Телекритика», Guardian

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!