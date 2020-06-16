«Китайский Netflix» продает основную долю акций конкуренту

Холдинг Tencent ведет переговоры с компанией Baidu, которой принадлежит стриминговый сервис iQIYI о покупке акций последнего, передает Reuters. Если сделка пройдет удачно, Tencent станет монополистом на рынке онлайн-развлечений в Китае.

Пока ни в Tencent, ни в Baidu (которая владеет 56,2% сервиса iQIYI) информацию о покупке не подтверждают, но журналисты, ссылаясь на анонимные источники, близкие к обеим компаниям, утверждают, что переговоры уже ведутся. Также они отмечают, что рыночная капитализации «китайского Netflix» достигает $14 млрд. Если Baidu продаст контрольный пакет акций, Tencent станет монополистом на рынке онлайн-развлечений в Китае. Кстати, выручка китайского рынка онлайн-видео по итогам 2020 года достигнет $22,1 млрд (прогноз iResearch).

У Tencent есть собственный стриминговый сервис Tencent Video, который выпускает оригинальные сериалы, а также покупает права на показ таких хитов, как «Игра престолов». Суммарно Tencent Video и iQIYI имеют около 110 млн платных подписчиков.

Напомним: ранее стало известно, что технологичный гигант Baidu инвестирует $70 млн в видеостриминг.

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