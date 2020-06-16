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«Китайский Netflix» продает основную долю акций конкуренту

от Telekritika
От Telekritika 342
Главная Диджитал «Китайский Netflix» продает основную долю акций конкуренту

Холдинг Tencent станет держателем контрольного пакета акций.

Холдинг Tencent ведет переговоры с компанией Baidu, которой принадлежит стриминговый сервис iQIYI о покупке акций последнего, передает Reuters. Если сделка пройдет удачно, Tencent станет монополистом на рынке онлайн-развлечений в Китае.

Пока ни в Tencent, ни в Baidu (которая владеет 56,2% сервиса iQIYI) информацию о покупке не подтверждают, но журналисты, ссылаясь на анонимные источники, близкие к обеим компаниям, утверждают, что переговоры уже ведутся. Также они отмечают, что рыночная капитализации «китайского Netflix» достигает $14 млрд. Если Baidu продаст контрольный пакет акций, Tencent станет монополистом на рынке онлайн-развлечений в Китае. Кстати, выручка китайского рынка онлайн-видео по итогам 2020 года достигнет $22,1 млрд (прогноз iResearch).

У Tencent есть собственный стриминговый сервис Tencent Video, который выпускает оригинальные сериалы, а также покупает права на показ таких хитов, как «Игра престолов». Суммарно Tencent Video и iQIYI имеют около 110 млн платных подписчиков.

Напомним: ранее стало известно, что технологичный гигант Baidu инвестирует $70 млн в видеостриминг.

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Фото: Google Play

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