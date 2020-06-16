СБУ блокировала работу сети ботоферм, которой руководили из РФ

Служба безопасности Украины блокировала межрегиональную сеть ботоферм в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях. Возможности сети, которой руководили из Российской Федерации, позволяли генерировать фейки от более 10 тыс. ботов, сообщается на сайте СБУ.

Организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. По информации СБУ, работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

Также сообщается, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов.

«Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные «вбросы», способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами», – сказано на сайте СБУ.

Сотрудники СБУ провели обыски по 12 адресам, были изъяты более 40 тыс. SIM-карт мобильных операторов. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в феврале 2020-го Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.

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Фото: СБУ

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