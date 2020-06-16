Quibi рассчитывает получить $200 млн инвестиций в 2021 году

Согласно информации, опубликованной в wsj.com, стриминговый сервис Quibi сможет поправить пошатнувшееся положение, если привлечет еще $200 млн инвестиций в 2021 году.

С момента запуска платформу Quibi преследуют неудачи: небольшое количество загрузок, постоянные отписки пользователей по истечении тестового периода, невозможность выполнить обязательства перед рекламодателями в полной мере, иск со стороны компании Eko, разлад между топ-менджментом и коллективом. Все эти факторы, безусловно, делают проект провальным. Поэтому понятно, что компания нуждается в инвестициях.

Журналистам Wall Street Journal удалось выяснить, что Quibi ожидает от партнеров финансовой поддержки в размере $200 млн. Если такую сумму сервис получит в 2021 году, то сможет поправить положение.

Отметим, что еще до старта стримингу удалось привлечь $1,75 млрд от таких компаний, как Disney, WarnerMedia, Sony, NBCUniversal и ViacomCBS.

Напомним: ранее стало известно, что топ-менеджеры Quibi сократили свои зарплаты на 10%.

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Фото: Quibi

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