Завершено производство фильма «Фортеця Хаджибей»

Одесская киностудия представила Государственному агентству Украины по вопросам кино завершенную ленту Константина Коновалова «Фортеця Хаджибей». Об этом сообщается на Facebook-странице Госкино.

Кинопроект этой приключенческой исторической ленты с рабочим названием «Память солнца» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в 14 млн грн, что составляет почти 50% общей стоимости производства фильма. Лента создана в копродукции с Грузией и Турцией.

Режиссером картины является Константин Коновалов. Авторы сценария — Евгений Тимошенко и Константин Коновалов, при участии Мирзы Давитая. Генеральный продюсер фильма — Андрей Осипов.

Фильм уже имеет дистрибьютора как в Украине, так и за рубежом, премьеру планируется провести одновременно в Киеве, Стамбуле, Тбилиси и Одессе. Объявленная предварительная дата релиза фильма — октябрь 2020 года.

Напомним, ранее стартовали съемки пятого сезона медицинской драмы «Жіночий лікар 5».

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Фото: Facebook Госкино

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