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Завершено производство фильма «Фортеця Хаджибей»

от Telekritika
От Telekritika 462
Главная Кино Завершено производство фильма «Фортеця Хаджибей»

Проект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино.

Одесская киностудия представила Государственному агентству Украины по вопросам кино завершенную ленту Константина Коновалова «Фортеця Хаджибей». Об этом сообщается на Facebook-странице Госкино.

Кинопроект этой приключенческой исторической ленты с рабочим названием «Память солнца» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в 14 млн грн, что составляет почти 50% общей стоимости производства фильма. Лента создана в копродукции с Грузией и Турцией.

Режиссером картины является Константин Коновалов. Авторы сценария — Евгений Тимошенко и Константин Коновалов, при участии Мирзы Давитая. Генеральный продюсер фильма — Андрей Осипов.

Фильм уже имеет дистрибьютора как в Украине, так и за рубежом, премьеру планируется провести одновременно в Киеве, Стамбуле, Тбилиси и Одессе. Объявленная предварительная дата релиза фильма — октябрь 2020 года.

Напомним, ранее стартовали съемки пятого сезона медицинской драмы «Жіночий лікар 5».

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Фото: Facebook Госкино

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