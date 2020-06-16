74% издателей снизили цены на диджитал-рекламу — исследование

В июне 2020 года аналитики Digiday Research опросили руководителей 127 издательств и выяснили, что большинство паблишеров были вынуждены снизить цены на диджитал-рекламу.

Так, 74% респондентов заявили, что кризис, вызванный пандемией, вынудил их снизить цены за тысячу показов, а 75% опрошенных сказали, что столкнулись с трудностями при продаже рекламы. CPM-рекламу пришлось продавать на 10-20% дешевле. Однако не все издатели готовы снижать цены — некоторые держат их на «докарантинном» уровне, предпочитая сокращать ресурсы.

Несмотря на растущий трафик, многим СМИ, особенно новостным, было сложно зарабатывать на рекламе. Причиной, как ни парадоксально это прозвучит, был тот самый увеличившийся трафик: люди хотели получать больше новостей о коронавирусе, а потому трафик на онлайновые медиа резко возрос. Однако рекламодатели не хотели размещаться рядом с «коронавирусным» контентом, что привело к блокировке ключевых слов. Это и стало проблемой для 43% издателей.

Но с послаблением карантина проблема не решилась, потому как акции протестов Black Lives Matter вынуждают СМИ применять в материалах, такие негативные слова, как «смерть» или «насилие», что, в свою очередь, не способстует активному размещению рекламы.

Больше всего медиа потеряли в доходности в первом квартале 2020 года — сокращения составили 65%.

Напомним: ранее стало известно, что Facebook будет помечать рекламу от государственных СМИ.

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!