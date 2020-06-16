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Верховная Рада приняла закон о поддержке креативных индустрий

от Telekritika
От Telekritika 474
Главная Кино Верховная Рада приняла закон о поддержке креативных индустрий

Ранее за законопроект проголосовало 260 народных депутатов.

16 июня Верховная Рада Украины приняла закон №3377 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», сообщается на сайте ВР.

Закон о поддержке креативных индустрий предусматривает ряд изменений в Гражданском кодексе,  а также законах «О рекламе», «О культуре», «Об Украинском культурном фонде», «О государственной поддержке кинематографии в Украине» и других.

Кроме того, на период предотвращения распространения коронавируса, закон приостанавливает инициирование и проведение конкурсов Нацсоветом.

Также до 31 декабря 2020 года господдержка кинематографии может осуществляться в форме государственной субсидии в объеме до 100% включительно от общей сметной стоимости.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала законопроект №3377 о помощи сфере культуры, креативным индустриям, туризму, малому и среднему бизнесу. За законопроект проголосовало 260 народных депутатов.

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Фото: unsplash

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