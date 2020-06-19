7 фильмов для летнего настроения: аквапарк, Гавайи и 500-дневное лето

Этим летом мы вряд ли куда-то поедем, но всегда можно путешествовать с кино: Гавайи, Рим, бойскаутский лагерь, летний домик в пригороде и аквапарк. «Телекритика» собрала топ летних фильмов, которые помогут расслабиться и почувствовать себя на отдыхе.

«Эта дурацкая любовь»

Жизнь Кэла (Стив Карелл) резко меняется, когда его жена просит его развестись. Он пытается снова почувствовать себя настоящим холостяком. С помощью нового друга Джейкоба (Райан Гослинг), он учится кадрить девушек в барах и ходить на вечеринки.

Комедия была включена в список лучших фильмов 2011 года по версии авторитетного американского журнала TV Guide. Что неудивительно: «Эта дурацкая любовь» выстрелила благодаря уже популярному комику Стиву Кареллу, известному по ситкому «Офис», и Райану Гослингу, от которого иногда зависит половина бокс-офиса.

В ролях: Стив Карелл, Райан Гослинг, Джулианна Мур, Эмма Стоун, Анали Типтон, Джона Бобо, Кевин Бейкон, Мариса Томей.

«Дорога, дорога домой»

Классический летний фильм из фестиваля Sundance.

По сюжету 14-летний Дункан (Лиам Джеймс) не ладит со своим отчимом. Отправившись семьей на отдых летом, он решает проводить время подальше от родителей и устраивается работать в местный аквапарк, где его наставником становится спасатель Оуэн (Сэм Рокуэлл).

Рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет 83%, а среди наиболее авторитетных критиков — 87%.

В ролях: Лиам Джеймс, Стив Карелл, Тони Коллетт, Эллисон Дженни, Анна-София Робб, Сэм Рокуэлл, Майя Рудольф, Роб Кордри, Аманда Пит.

«500 дней лета»

Речь пойдет о девушке по имени Саммер (Зоуи Дешанель), которая покорила сердце офисного работника Тома (Джозеф Гордон-Левитт). Они начинают встречаться, но все идет не так гладко, как Том себе предполагал: ведь Саммер даже не верит в любовь.

Об этом фильме обычно ходят очень противоречивые отзывы: кто-то в восторге, а кому-то «никак». Дело в том, что «500 дней лета» – это не драма о любви в классическом ее понимании. Это все сразу: служебный роман, расставания, новые увлечения и старые друзья.

В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Зои Дешанель, Джеффри Аренд, Хлоя Грейс Морец, Мэттью Грей Гублер, Кларк Грегг, Патриция Белчер, Рейчел Бостон, Минка Келли, Чарльз Уолкер.

«В пролете»

Композитор Питер Бреттер (Джейсон Сигел), просто обожает свою девушку Сару Маршалл (Кристен Белл), актрису из сериала «Место преступления». В один день Сара сообщает ему, что у нее есть другой, из-за чего Питер впадает в дичайшую депрессию и решает отправиться на Гавайи.

За время проката лента собрала в мире $105,1 млн при бюджете в $30 млн.

В ролях: Джейсон Сигел, Кристен Белл, Мила Кунис, Рассел Брэнд, Билл Хадер, Джек МакБрайер, Мария Тэйер.

«Римские приключения»

Комедия, действие которой происходит в Риме, переплетает в себе 4 истории. Здесь и известный американский архитектор (Алек Болдуин), вспоминающий юность; простой римлянин, который неожиданно проснулся знаменитым (Роберто Бениньи); молодожены, которые встревают в любовные интриги; и оперный режиссер на пенсии (Вуди Аллен), у которого открылось второе дыхание.

«Римские приключения» получили неоднозначные отзывы на Rotten Tomatoes, процент положительных отзывов составил 44 % из 100.

В ролях: Алек Болдуин, Роберто Бениньи, Пенелопа Крус, Джуди Дэвис, Грета Гервиг, Эллен Пейдж,

Джесси Айзенберг, Пьерлуиджи Марчионне, Флавио Паренти.

«Притворись моей женой»

Фильм-ремейк комедии 1969 года «Цветок кактуса».

По сюжету Дэнни (Адам Сэндлер) после расставания с невестой начал использовать обручальное кольцо для знакомств с девушками. Все бы ничего, но однажды он знакомится с Палмер (Бруклин Деккер), которая ему очень нравится. Дэнни рассказывает девушке, что его жена тиран и они собираются развестись. Только вот теперь ему надо найти кого-то на роль жены, чтобы Палмер с ней познакомилась.

Несмотря на проходной сюжет от фильма веет летней атмосферой: герои в итоге поедут на Гавайи, где тандем Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера заставит посмеяться над типичным американским юмором.

В ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Ник Свардсон, Бруклин Декер, Бэйли Мэдисон, Гриффин Глюк, Дэйв Мэтьюз, Кевин Нилон, Рэйчел Дрэч.

«Королевство полной Луны»

Пара влюбленных подростков убегает от своих родителей. Сэм Шакаски — бойскаут, сирота, от которого отказались приемные родители и Сьюзи Бишоп — замкнутая двенадцатилетняя девочка, живущая мечтами о волшебных мирах. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковый отряд.

Это совсем не детектив, как может показаться на первый взгляд: в «Королевстве полной луны» режиссер показывает приключения Сэма и Сьюзи: первая любовь, прослушивания музыки на пляже, ночевки в палатках, рассказы о бойскаутах и не только. Параллельно этому показывают поиски шерифа, что выглядит довольно абсурдно и по-детски.

Фильм быт открытием 65-го Каннского кинофестиваля в 2012 году. Мировые сборы составили $68,2 млн.

В ролях: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Фрэнсис МакДорманд, Джаред Гилман, Кара Хэйуорд, Боб Бэлабан, Тильда Суинтон, Джейсон Шварцман, Харви Кейтель.

Читайте также:

Фото: кадр из фильма «Притворись моей женой»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!