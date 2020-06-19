НовостиСМИ

Нацсовет проверит радио «Шансон», «Перец FM» и телерадиокомпанию «Маяк»

от Telekritika
От Telekritika 242
Главная Новости Нацсовет проверит радио «Шансон», «Перец FM» и телерадиокомпанию «Маяк»

Из-за несоблюдения языковых квот.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые выездные проверки ООО «Телерадиокомпания «Шансон», г. Киев (позывные «Шансон»), ООО «ТРК «Столица», г. Киев (позывные «Перец FM») и ООО «телерадиокомпания Маяк», г. Александрия, Кировоградской области. Основанием стали признаки нарушений законодательных требований относительно обязательной доли песен на государственном языке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Мониторинг эфира радиостанции «Шансон» от 12.05.2020 зафиксировал, что доля песен на украинском в промежуток времени между 15:00 и 22:00 составила 31% общего объема песен, хотя законодательством предусмотрена норма не менее 35%.

Мониторинг радиовещания «Перец FM» 8 и 11 мая этого года показал, что в эфире лицензиата 8 мая доля песен на украинском языке в промежутке времени с 07:00 до 14:00 составила 33%, а с 15:00 до 22:00 – 34%. 11 мая в промежутке времени с 15:00 до 22:00 транслировали 32% песен на украинском. Кроме того, 8 мая в эфире радио «Перец FM» не зафиксировали трансляцию детских передач и аудиовизуальных произведений, рассчитанных на детскую аудиторию. По условиям лицензии их должно быть не менее 10 мин./сут.

Мониторинг вещания эфира телерадиокомпании «Маяк» 9 мая зафиксировал, что доля песен на украинском языке в промежутке времени с 07:00 до 14:00 составила 33,3%.

Несоблюдение языковой квоты имеет признаки нарушения Закона Украины «О телевидении и радиовещании», поэтому регулятор проведет проверки и примет соответствующие решения по их результатам.

Напомним, регулятор внепланово проверит телеканал КРТ.

Читайте также:

Нацсовет в третий раз за полгода назначил проверку телеканала «Прямий»
Нацсовет после карантина внепланово проверит «1+1»
Нацсовет проверит спутниковый телеканал КРТ

Фото: Александра Йорк

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Нацсовет в третий раз за полгода назначил проверку...

04.06.2020

Разъяснение относительно ООО «Телекритика» (обновлено)

26.05.2020

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

01.06.2020

YouTube удалил пропагандистские каналы россиян

20.05.2020

Disney+ нравится пользователям больше, чем Netflix

11.06.2020

Суд оставил право аренды кинотеатра «Киев» за новым...

17.06.2020

«1+1» призывает пользоваться только официальными страницами телеведущих и...

25.05.2020

Крымские коллаборационисты оценили влияние канала «Дом»

03.06.2020

Рада отклонила отчет ВСК по каналам «112 Украина»,...

17.06.2020

Стриминг Rakuten TV заключил дистрибьюторское соглашение со Starz

10.06.2020
Avatar