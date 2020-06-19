Нацсовет проверит радио «Шансон», «Перец FM» и телерадиокомпанию «Маяк»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые выездные проверки ООО «Телерадиокомпания «Шансон», г. Киев (позывные «Шансон»), ООО «ТРК «Столица», г. Киев (позывные «Перец FM») и ООО «телерадиокомпания Маяк», г. Александрия, Кировоградской области. Основанием стали признаки нарушений законодательных требований относительно обязательной доли песен на государственном языке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Мониторинг эфира радиостанции «Шансон» от 12.05.2020 зафиксировал, что доля песен на украинском в промежуток времени между 15:00 и 22:00 составила 31% общего объема песен, хотя законодательством предусмотрена норма не менее 35%.

Мониторинг радиовещания «Перец FM» 8 и 11 мая этого года показал, что в эфире лицензиата 8 мая доля песен на украинском языке в промежутке времени с 07:00 до 14:00 составила 33%, а с 15:00 до 22:00 – 34%. 11 мая в промежутке времени с 15:00 до 22:00 транслировали 32% песен на украинском. Кроме того, 8 мая в эфире радио «Перец FM» не зафиксировали трансляцию детских передач и аудиовизуальных произведений, рассчитанных на детскую аудиторию. По условиям лицензии их должно быть не менее 10 мин./сут.

Мониторинг вещания эфира телерадиокомпании «Маяк» 9 мая зафиксировал, что доля песен на украинском языке в промежутке времени с 07:00 до 14:00 составила 33,3%.

Несоблюдение языковой квоты имеет признаки нарушения Закона Украины «О телевидении и радиовещании», поэтому регулятор проведет проверки и примет соответствующие решения по их результатам.

Напомним, регулятор внепланово проверит телеканал КРТ.

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Фото: Александра Йорк

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