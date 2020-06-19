Ежемесячная аудитория подкастов выросла до 31% — Reuters

Согласно исследованию, проведенному Reuters Institute, ежемесячная активная аудитория подкастов выросла на 3% в период пандемии и составила 31%.

Начиная с 2018 года, аналитики Reuters Institute исследуют аудиторию подкастов в 20-ти странах мира. В течение первого полугодия 2020-го они отмечают суммарный 3-процентный рост аудитории по всем 20-ти странам. А если говорить о конкретных странах, то в Испании ежемесячная активная аудитория составляет 41%, в Ирландии — 40%, Швеции — 36%, Норвегии — 36% и США — 36%. В некоторых странах показатели чуть ниже: Нидерланды — 26%, Германия — 24% и Великобритания — 22%.

Что касается тематик, то наибольшей популярностью пользуются подкасты о новостях и политике.

Касательно возраста аудитории, показатели таковы: подкасты слушают 43% молодых людей в возрасте 18-24, 40% — в возрасте 25-34 и только 10% людей старше 50 лет.

По мнению респондентов, подкасты помогают лучше разобраться в ситуации, чем обычные новости. Хотя многие пользователи слушают их бесплатно, 40% выразили готовность платить за контент.

Чаще всего для прослушивания подкастов аудитория прибегает к сервису Spotify. За время пандемии количество прослушиваний подкастов на сервисе выросло в 2 раза. В США Spotify с долей рынка 25% опережает Apple (21%) и Google (16%).

Напомним: ранее стало известно, что количество прослушиваний подкастов в мире выросло на 19%.

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Фото: Unsplash

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