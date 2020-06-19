На Takflix покажут украинские короткометражные фильмы

18 июня на онлайн-платформе Takflix.com стартовал спецпроект «TAK Shorts», сообщает пресс-служба ресурса.

В рамках «TAK Shorts» состоятся онлайн-премьеры короткометражных фильмов от молодых украинских режиссеров.

Цель проекта — популяризировать молодое кино и открывать новые имена для широкой интернет-аудитории. В TAK Shorts войдут избранные короткие метры украинского производства последних лет, получившие призы на украинских и международных фестивалях, но которые не выходили в широкий прокат. Каждый из фильмов можно будет посмотреть по онлайн-билетам за 30 гривен. 50% прибыли с продажи билетов получают авторы.

Первым фильмом спецпроекта «TAK Shorts» стал «В радости и только в радости» Марины Рощин. Лента рассказывает о молодой маме, которая неожиданно влюбляется и не решается признаться парню, что у нее есть сын. Главная героиня должна сделать выбор между личной жизнью и ответственностью за ребенка.

«В радости и только в радости» получил гран-при в национальном короткометражном конкурсе Одесского международного кинофестиваля (2018) и на кинофестивале «Молодость» (2018).

Главную роль исполняет непрофессиональная актриса, киевская редактор и переводчица Светлана Либет. Оператор-постановщик — Александр Рощин, известный операторской работой в фильмах «Припутни» Аркадия Непиталюк, «Сирень» Екатерины Горностай и других.

Напомним, ранее сообщалось, что фестиваль LINOLEUM, посвященный актуальной анимации и медиаискусству, впервые пройдет в онлайн-формате.

Читайте также:

Фото: Takflix

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!