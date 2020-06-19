Генеральный директор SES Video уходит в отставку

В компании SES намечаются кадровые перестановки: Тай Рубин сменит Джона Первиса на посту директора по юридическим вопросам, а генеральный директор SES Video Фердинанд Кайзер уйдет в отставку в конце года после почти 20 лет работы в компании, передает пресс-служба.

Фердинанд Кайзер, который проработал в компании почти 20 лет и возглавлял видеобизнес, будучи в настоящее время генеральным директором подразделения SES Video, решил уйти в отставку в конце 2020 года. Следующие шесть месяцев позволят обеспечить полную и упорядоченную передачу всех управленческих дел непосредственно Стиву Коллару, генеральному директору SES, который возьмет на себя обязанности управления видео-бизнесом SES с 1 июля 2020 года. Помимо оказания поддержки на протяжении данного переходного периода, Фердинанд Кайзер будет играть ведущую роль в углублении деятельности SES на правительственном и ведомственном уровнях в Люксембурге и в дальнейшем приступит к выполнению функций председателя правлений SES Astra и GovSat.

Компания также объявила, что Тай Рубин, исполнительный вице-президент SES по юридическим услугам, станет директором по юридическим вопросам с 1 июля 2020 года, сменив на этом посту Джона Первиса, который решил отойти от своей нынешней должности по личным причинам после того, как он возглавлял юридическое подразделение SES в течение 13 лет.

Напомним: ранее стало известно, что Джейми Флай уволен с поста президента RFE/RL.

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Фото: Unsplash

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