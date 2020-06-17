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SES: Спутник — лучшая платформа доставки видео на украинском рынке

от Telekritika
От Telekritika 184
Главная Новости SES: Спутник — лучшая платформа доставки видео на украинском рынке

Данные иссделования SES.

Согласно исследованию Satellite Monitor 2019, проведенному SES, количество телевизионных домохозяйств в мире увеличилось более чем на 4 млн в течение 2019 года, передает пресс-служба.

А что касается Украины, то аналитики выснили, что спутник продолжает оставаться лучшей платформой доставки видео на украинском рынке, охватывая 34,2% телевизионных домохозяйств.

Если говорить в количественном значении, то через спутник принимают сигнал более 4,5 млн DTH-домохозяйств. Наименьшим спросом пользуется IPTV — к услуге прибегают 600 тыс. теревизионных домохозяйств.

Начиная, с 2014 года спутниковый прием сигнала используется все большим количеством телевизионных домохозяйств.  К концу 2019-го их количество возросло: с 4,33 млн до 4,56 млн.

В то время, как кабельный прием сигнала становится все менее популярным. От кабеля отказались 1,75 млн домохозяйств.

IPTV растет, но неравномерно. Большой скачок наблюдался в 2016 году, затем, — заметное снижение популярности услуги в 2017-ом, и снова уверенный рост с 2018-го.

Эфирный прием ТВ-сигнала увереннно растет в диджитале — с 2014 по 2019 год его популярность увеличилась в 3,7 раза.

Напомним: ранее стало известно, что количество подписчиков стриминговых сервисов превысит 1 млрд к концу 2020 года.

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Фото: Unsplash

Инфографика: SES

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