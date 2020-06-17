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Беременна еще одна участница реалити «Від пацанки до панянки»
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Беременна еще одна участница реалити «Від пацанки до панянки»

от Telekritika
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Новостью о пополнении в семье поделилась Алина #Двезвезды Шевченко.

Вслед за Владиславой Роговенко новостью о своей беременности поделилась еще одна участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» Нового канала – Алина #Двезвезды Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Новостью Алина #Двезвезды решила поделиться только сейчас – на седьмом месяце: «Я очень счастлива, – призналась участница «Від пацанки до панянки». – Правда, немного боюсь родов. Но рада, что скоро стану мамой. Чувствую себя прекрасно. И врачи говорят, что ребенок здоров и хорошо развивается».

Отец ребенка – парень, с которым Алина встречалась еще во время проекта. Пара уже пять лет живет в гражданском браке.

«Муж также очень радуется моей беременности, – говорит «пацанка». – Всячески угождает мне – покупает разные вкусности, которые мне хочется съесть. Это была запланированная беременность».

Пол ребенка пара пока разглашать не хочет. Не определились они и с именем для ребенка.

«Я хотела бы стать такой мамой, какой у меня никогда не было, – призналась Алина. – Любящей, хорошей, внимательной, немного строгой, чтобы держать дисциплину. Мы будем с мужем делать все то, чего для нас не делали родители».

Напомним, на «Від пацанки до панянки» Алина пришла, чтобы наладить свою жизнь. У девушки были проблемы с алкоголем и законом. После проекта, как призналась «пацанка», она вернулась к привычной жизни, но через несколько месяцев опомнилась и начала меняться.

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Фото: Новый канал

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