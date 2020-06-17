Рада отклонила отчет ВСК по каналам «112 Украина», NewsOne и ZIK

На сегодняшнем заседании Верховная Рада отклонила отчет Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений относительно соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации. За принятие постановления №3363 проголосовал 191 народный депутат, сообщает «Укринформ».

«Временная следственная комиссия провела семь заседаний, во время которых исследовались вопросы, отнесенные к ее полномочиям… На заседание Комиссии неоднократно приглашались менеджеры телеканалов NewsOne, «112 Украина», ZIK, юрист телеканала «112 Украина» и конечный бенефициарный владелец трех телеканалов народный депутат Украины Козак Тарас Романович, которые проигнорировали приглашение Комиссии от 7 февраля 2020 года и не предоставили объяснений по вопросам расследования», — говорится в отчете.

В ВСК информируют, что Главное следственное управление Службы безопасности Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого изучают организацию 12 июля 2019 года телемоста с участием граждан Украины и Российской Федерации между телеканалами NewsOne и «Россия 1». Кроме того, изучают возможную причастность бенефициарных владельцев телеканала NewsOne к финансированию оборонного комплекса РФ, исследуют происхождение денежных средств, которые использовались народным депутатом Козаком для приобретения корпоративных прав ООО «Новости 24 часа» (NewsOne), обстоятельства вступления в корпоративные права группы компаний телеканалов «112 Украина» и ZIK, а также противоправного завладения в 2016 году корпоративными правами группы компаний телеканала «112 Украина».

Напомним, в апреле следственная комиссия завершила расследование по «112 Украина», ZIK и NewsOne. Отчет комиссии обещали опубликовать после заслушивания его в Верховной Раде.

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Фото: Александра Йорк

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