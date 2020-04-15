Следственная комиссия завершила расследование по «112 Украина», ZIK и NewsOne

Временная Следственная Комиссия провела последнее заседание по поводу соблюдения требований законодательства при смене владельцев телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам информационной и гуманитарной политики Александр Ткаченко.
Ткаченко пишет, что несмотря на то, что владелец информационных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne Тарас Козак и руководители этих каналов ни разу не появились на заседаниях комиссии, Комиссия смогла получить достаточно информации.
«Были заслушаны отчеты представителей правоохранительных органов, проведены встреча с бывшим владельцем Андреем Подщипковим и ряд других мероприятий», – пишет Ткаченко.
После заслушивания отчета комиссии в Верховной Раде, он будет опубликован.
Нардеп подчеркнул, что эти наработки могут стать шагом к установлению прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и недопущению информационной монополизации в интересах отдельных политических сил.
Напомним, телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK входят в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, который является соратником и бизнес-партнером Виктора Медведчука – нардепа, сопредседателя ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина.
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