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Следственная комиссия завершила расследование по «112 Украина», ZIK и NewsOne

от Telekritika
От Telekritika 769
Главная Новости Следственная комиссия завершила расследование по «112 Украина», ZIK и NewsOne

Отчет комиссии опубликуют после его заслушивания в Верховной Раде.

Временная Следственная Комиссия провела последнее заседание по поводу соблюдения требований законодательства при смене владельцев телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам информационной и гуманитарной политики Александр Ткаченко.

Ткаченко пишет, что несмотря на то, что владелец информационных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne Тарас Козак и руководители этих каналов ни разу не появились на заседаниях комиссии, Комиссия смогла получить достаточно информации.

«Были заслушаны отчеты представителей правоохранительных органов, проведены встреча с бывшим владельцем Андреем Подщипковим и ряд других мероприятий», – пишет Ткаченко.

После заслушивания отчета комиссии в Верховной Раде, он будет опубликован.

Нардеп подчеркнул, что эти наработки могут стать шагом к установлению прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и недопущению информационной монополизации в интересах отдельных политических сил.

Напомним, телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK входят в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, который является соратником и бизнес-партнером Виктора Медведчука – нардепа, сопредседателя ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина.

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