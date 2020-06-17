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Ivory Films снимает для телеканала «Украина» новую мелодраму
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Ivory Films снимает для телеканала «Украина» новую мелодраму

от Telekritika
Telekritika 205

В центре сюжета — любовный треугольник.

В Киеве стартовали съемки 4-серийной мелодрамы «Корзина для счастья». Работает над сериалом продакшн-компания Ivory films по заказу телеканала «Украина», сообщает пресс-служба канала.

«Это история о любви, о счастье, одним словом — о жизни. В ее перипетиях увязаны события и обстоятельства, внезапные повороты и неожиданные перемены, заставляющие персонажей думать и действовать иначе, выходить за пределы накатанной колеи своей жизни. Это фильм о том, что у каждого свое понимание счастья. Можно полюбить чужого ребенка — и это счастье. Делать счастливым другого — тоже наполняет счастьем собственное существование. А для кого-то полноценной делает жизнь стремление к материальным благам, — говорит режиссер фильма Антон Гойда. — В центре сюжета будет любовный треугольник: один из героев выбирает между двумя женщинами – любимой, но бедной и богатой, но нелюбимой. Кого предпочтет герой? Тот, кто посмотрит фильм, узнает это».

В ролях: Анна Кошмал, Тарас Цымбалюк, Мария Кононова, Макар Тихомиров, Инна Мирошниченко, Сергей Калантай, Гордей Дзюбинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов. Съемки пройдут в Киеве и Киевской области.

Напомним, в начале июня в Киеве начались съемки 40-серийного фильма «Вызов» производства продакшенов Ivory films и «Теле Про» по заказу канала «Украина». Проект создается в сотрудничестве с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Фото: Ivory films

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