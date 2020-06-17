Суд оставил право аренды кинотеатра «Киев» за новым арендатором

Кассационный суд в составе Верховного Суда подтвердил законность победы ООО «Синема-Центр» в аукционе и отклонил иск предыдущего арендатора кинотеатра «Киев» о возвращении ему здания. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Аукцион о передаче здания кинотеатра «Киев» в пользование на правах аренды инициировал Департамент коммунальной собственности КГГА. В то же время Департамент культуры заявлял, что историческая и культурная ценность кинотеатра «Киев» должна быть сохранена.

«Ситуация с «Киевом» в течение долгого времени не была простой. Однако позиция и городской власти, и общественности разделяет общий приоритет: новый арендатор должен продолжать работу кинотеатра в формате фестивального центра столицы. Мы видим только один сценарий будущего кинотеатра «Киев» — сохранить и его здание, и функционал. Это локация для проведения международных событий и показа современного украинского кино. Решение суда является объективным и справедливым — «Синема Сити» полностью соответствует необходимым требованиям », — отметила директор Департамента культуры Диана Попова.

«Синема Сити» в свою очередь отметил, что прислушивается к потребностям и пожеланиям киевлян, поэтому обязуется сохранить традиции, связанные с кинотеатром, его концепцию и укрепить статус премьерной флагманской киноплощадки столицы.

На данный момент идет согласование проекта реставрации кинотеатра «Киев».

Напомним, ранее сообщалось, что кинотеатр «Киев» откроют до конца 2020 года.

15 апреля 2019 победителем открытого конкурса на аренду помещения кинотеатра «Киев», который относится к коммунальной собственности территориальной общины города Киева, на открытом аукционе стал ООО «Синема-Центр» с предложением в 2119000 грн в месяц без НДС. Таким образом, поступления в бюджет столицы от аренды помещения увеличатся в 45 раз. Как известно, предыдущий арендатор платил 47 тыс. грн в месяц за аренду помещения кинотеатра.

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Фото: Богдан Петренко

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