Два проекта МГУ доступны зрителям Amazon Prime Video

В медиатеке Amazon Prime Video появились два продукта украинского производства — документальный фильм «Лазурная пыль» (производство IVORY Films по заказу телеканала «Украина») и детективный остросюжетный сериал «Кто ты?» (производство «УПС» по заказу телеканала «Украина»), передает пресс-служба.

Проект «Лазурная пыль» — это своеобразный путеводитель по Зоне отчуждения. Фильм рассказывает о двух героях с уникальными судьбами, которые в момент чернобыльской катастрофы жили в Припяти. Их, как и других жителей города, эвакуировали с большим опозданием. Однако, несмотря на все, они оба смогли выжить и на своем примере показать, что можно победить систему и преодолеть непростые обстоятельства благодаря упорству, надежде и вере.

Детективный остросюжетный сериал «Кто ты?» рассказывает историю о психотерапевте Инге Штефан, перешедшей в криминальную практику после странной гибели нескольких ее пациентов, а ранее – исчезновения жениха. Параллельно со своим расследованием Инга работает с убойным отделом полиции. В ходе развития сюжета героиня узнает, что за ней много лет следит маньяк, виновный не только в смертях ее пациентов и жениха.

Фильмы доступны в оригинальном звучании с английскими субтитрами. В октябре 2019 года «Медиа Группа Украина» впервые вышла на мировой VOD-сервис Amazon с сериалом «Черный цветок».

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Фото: Amazon Prime Video

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