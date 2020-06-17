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«Интер» покажет телепремьеру криминальной драмы «Дело Коллини»

от Telekritika
От Telekritika 117
Главная Кино «Интер» покажет телепремьеру криминальной драмы «Дело Коллини»

В фильме снялись Франко Неро и Элиас Эмбарек.

В воскресенье, 21 июня, в 17:50 «Интер» покажет телепремьеру немецкой криминальной драмы «Дело Коллини». Об этом сообщила пресс-служба канала.

Молодому и амбициозному адвокату с обостренным чувством справедливости Каспару Лайнену предстоит расследовать запутанное дело. Вышедший на пенсию механик, тихий и непримечательный итальянец Фабрицио Коллини убил немецкого бизнесмена Ханса Майера, после чего сам сдался полиции. Лайнен заподозрил подвох – как в мотивах убийцы, так и в причинах, побудивших того сдаться. Но Коллини упрямо стоит на своем: убийца – он, и больше ни на какие вопросы адвоката не отвечает.

Одну из главных ролей – подсудимого Фабрицио Коллини – играет актер Франко Неро («Джанго», «Джон Уик», «Крепкий орешек-2»), а адвоката Каспара Лайнена сыграл Элиас Эмбарек («Турецкий для начинающих», «Лекарь: Ученик Авиценны»).

Напомним, 28 июня, на «Интере» состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Госпожа Фазилет и ее дочери».

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Фото: пресс-служба «Интер»

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