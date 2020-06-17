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Варнаве отменили запрет на въезд в Украину — Минкульт

от Telekritika
От Telekritika 52
Главная Новости Варнаве отменили запрет на въезд в Украину — Минкульт

Россиянке был запрещен въезд на территорию Украины в 2017 году.

Министерство культуры и информационной политики сообщило, что Екатерину Варнаву исключили из черного списка Минкульта на основании обращения СБУ от 18 марта.

Письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения Варнавы из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, поступило в министерство 13 марта 2020-го.

Министерство культуры и информационной политики пишет, что вносит изменения в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности «исключительно на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национальной совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания».

«Телекритика» обратилась в пресс-службу СБУ за комментарием.

Напомним, ранее Новый канал просил суд исключить Варнаву из черного списка Минкульта. В мае 2017 года российской артистке был запрещен въезд в Украину. Данный запрет был санкционирован СБУ и имел срок – пять лет.

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Фото: «википедия»

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