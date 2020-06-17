61% домохозяйств Европы пользуются HDTV — исследование

Согласно исследованию SES «Satellite Monitor 2019», европейский рынок был достаточно стабилен в течение последних пяти лет, передает пресс-служба.

Аналитики отмечают рост количества спутниковых домохозяйств и небольшое падение IPTV в период с 2016 по 2017 гг. Это падение эксперты объясняют тем, что в исследовании были добавлены данные по ​​Турции, где спутниковое телевидение довольно популярно (используется более 90% домохозяйств).

Всего в Европе на конец 2019 года насчитывалось 273,7 млн телевизионных домохозяйств. Из них 106,4 млн — спутниковых, 64,3 млн — кабельных; 64,6 млн — эфирных, 38,5 млн — IPTV.

HDTV-домохозяйств в Европе насчитывается 167,3 млн (61% от всех теледомохозяйств в Европе), из них 66,1 млн — спутниковые домохозяйства. В отчете также указано, что в европейских странах спутник является подавляющей инфраструктурой для вещания в HD.

Более 61% европейских домохозяйств принимают HD-контент. Телевизоры со стандартным разрешением уже в прошлом: 67% домохозяйств владеют HD-экранами, 15% — Ultra HD-экранами. При этом количество SD-экранов уменьшается с каждым годом (в 2019 году падение составило 4% по сравнению с 2018 годом).

В течение последних 3-х лет охват SES по типам приема стабилен. На конец 2019 года показатели охвата таковы: спутниковый — 69,4 млн, кабельный – 60,4 млн, эфирный – 3,7 млн.

Европейский рынок телевидения достаточно стабилен с 2017 года, как для типов приема, так и для платного телевидения.

Напомним: ранее стало известно, что SES: Спутник — лучшая платформа доставки видео на украинском рынке.

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Фото: Телекритика

Инфографика: SES

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