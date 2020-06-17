Азербайджанский телеканал «Lider TV» признан банкротом

Бакинский коммерческий суд рассмотрел иск производственного объединения «Телерадиовещание и спутниковая связь» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана о признании ООО «Lider TV и радио-Азербайджан» банкротом и назначении управляющего имуществом. Суд иск удовлетворил. Об этом сообщает Media.az.
О причинах банкротства не сообщается, однако известно, что в последнее время у компании возникли серьезные финансовые затруднения. Компания перестала платить зарплату сотрудникам, а также не смогла платить структурам Минсвязи за наземное и спутниковое вещание, задолжав крупные суммы.
Как уточняет 1news.az, на данный момент телекомпания продолжает работать в обычном режиме и готовится к апелляции.
ООО «Lider TV и радио-Азербайджан» было зарегистрировано в 1998 году. В компании Lider TV с 1 сентября 2000 года начало функционировать Radio Lider.
Напомним, Азербайджанский телеканал ARB наказали за ругань в эфире.
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Фото: Lider TV
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