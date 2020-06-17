«Интер» отметит 75-летие парада победы

В субботу, 27 июня, к 75-летию парада победы телеканал «Интер» покажет советские фильмы о войне. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
В 11:00 канал покажет военную драму «Мы смерти смотрели в лицо».
В 12:30 начнется показ двухсерийного военного фильма «Они сражались за Родину».
В 15:30 запланирован показ драмы «Аты-баты, шли солдаты…».
Напомним, телеканал «Интер» подготовил спецпроекты к 9 мая. В этот день провели марафон, показали фильмы о войне и большой праздничный концерт.
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Фото: пресс-служба «Интер»
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