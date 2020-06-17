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Никита Потураев возглавил Комитет информполитики

от Telekritika
От Telekritika 358
Главная Новости Никита Потураев возглавил Комитет информполитики

Его кандидатуру поддержал 281 народный депутат.

Украинский парламент 17 марта поддержал кандидатуру Никиты Потураева и назначил его председателем Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. За это решение проголосовал 281 депутат. Заместителем главы комитета избран Павел Сушко. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Напомним, пост главы комитета оказался вакантным после назначения Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики. Потураев был заместителем Ткаченко, который, получив предложение возглавить Минкульт, обещал рекомендовать заместителя на пост председателя.

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Фото: Facebook

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