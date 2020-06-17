Никита Потураев возглавил Комитет информполитики

Украинский парламент 17 марта поддержал кандидатуру Никиты Потураева и назначил его председателем Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. За это решение проголосовал 281 депутат. Заместителем главы комитета избран Павел Сушко. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Напомним, пост главы комитета оказался вакантным после назначения Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики. Потураев был заместителем Ткаченко, который, получив предложение возглавить Минкульт, обещал рекомендовать заместителя на пост председателя.

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