Disney создал единую рекламную платформу

Компания Disney приняла решение объединить подразделения, занимающиеся разработкой креатива и созданием рекламы в единую рекламную платформу — Advertising Platforms, передает variety.com.

Walt Disney Direct-to-Consumer and International (DTCI) создала новую платформу Advertising Platforms с целью объединить технологии, опыт, ресурсы и команды сейлзов. Задачей нового департамента будет трансформация форматов с целью повышения вовлеченности и взаимодействия пользователей с рекламой, размещенной на медиаплатформах Disney.

Advertising Platforms объединит команды Hulu и DTCI Advertising Product and Technology. Вместе они займутся разработкой стратегий, технологий, инструментов и продуктов для линейной, потоковой и диджитальной рекламы Walt Disney. Продвигать новые рекламные продукты будут эксперты из Disney Advertising Sales. Возглавит новое подразделение Джереми Хелфанд, который ранее руководил отделом рекламы в Hulu.

Напомним: ранее стало известно, что Disney+ нравится пользователям больше, чем Netflix.

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Фото: Disney

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