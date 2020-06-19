Страх и ненависть в реалити «Наречена для тата»

По правилам реалити в нем участвуют восемь одиноких отцов и столько же потенциальных невест, которым дается месяц на то, чтобы построить отношения. Зрителю объясняют, что девушки прислали несколько тысяч анкет, из которых программа совместимости выбрала восемь тех, что совпали с мужскими более чем на 70%. Поэтому в теории у пар схожие ценности и взгляды на жизнь, однако так ли это, нужно проверить в быту.

Действо предваряет милая анимационная заставка, в которой папа предстает очень заботливым, уделяющим много внимания сыну человеком, и при этом романтиком, мечтающем при свете луны о полноценной семье. Собственно, этой легенды и придерживаются отцы-одиночки. Правда, романтиками можно назвать далеко не каждого, иногда более уместны сравнения с героями старого фильма – Трусом, Балбесом и Бывалым. Чтобы уж сильно не спойлерить, мы ограничимся описанием взаимоотношений первых трех пар. В принципе, этого оказалось достаточно, чтобы убедиться, что уровень драматургии в реалити ничем не уступает многим сериалам, которые показывают на СТБ.

Принц датский

Первая история – Романа. Ему 36, он живет в Чернигове, руководит сервисным центром по ремонту электроинструментов.

У Романа есть 11-летний сын Никита, которого он воспитывает почти в одиночку, так как бывшая жена уехала «в провинцию» – в какой-то райцентр – и не захотела отрывать ребенка от привычной среды. Роман – ответственный отец. «Отцовство для меня – это все, это то, ради чего люди порождаются», – признается он.

Сын говорит, что у папы был шанс на счастье, но его новая девушка хотела, чтобы Никита уехал к матери. Роману идея не понравилась, поэтому он бросил коварную девицу. Объясняя, кого ищет, Роман так расставляет приоритеты: нужна женщина, которая примет его ребенка, красивая, добрая и умная.

Программа сватает ему 34-летнюю Юлю из Запорожья, продавщицу обувного магазина. Подчеркивается, что у пары 82% совпадений – впечатляющий результат. У Юли есть сын Данила, с которым она проводит все свое время. Вот и зрителю показывают, как мальчик помогает маме в магазине, лезет обниматься и дарит поделку – цветок.

У Юли после развода не было отношений с мужчинами, она не ходит по дискотекам, живет только ребенком. Но так не может продолжаться вечно, поэтому Юля рискнула попытать счастья – заполнила анкету.

Роман решает удивить девушку: первую встречу назначает на яхте, на которой собирается прогуляться по Десне.

Как только Роман видит кандидатку, порядок приоритетов меняется: «Вижу – красивая, – значит, все хорошо». Главный сюрприз ждет Юлю, когда Роман ведет гостью домой: там их встречают Никита и его мать – Юлия. Это благодаря ей экс-супруг оказался на реалити, она хочет, чтобы бывший муж нашел себе подругу, а сыну был обеспечен достойный уход. Романа Юлия характеризует, как очень хорошего человека: «Он принц датский, заблудившийся во времени. Таких не то что мало, таких уже нет просто». Юлия выбрала для себя роль художественного руководителя: «Если буду видеть, что какой-то дисбаланс происходит, естественно, буду вмешиваться, пока не убежуся в том, что все идет к логическому завершению». Роману все это не нравится, но он ничего не говорит, только умоляюще смотрит на Юлию. Юля всем этим обескуражена.

Наконец бывшая уходит, и это провоцирует героев на откровенность. Роман рассказывает Юле, что с супругой было нелегко из-за недоразумений финансового характера: 2008 год, кризис, кредиты на машину и квартиру, а ей хочется в спа-салон, пошопиться и куда-нибудь на отдых. При этом зрителю Роман поясняет, что расстался с женой из-за измены: однажды она пришла в компании мужчины, которого представила, как своего парня.

Юля тоже настрадалась в браке. «Муж растворился в работе, а я все чаще оставалась одна», — говорит она, а зрителю показывают, как девушка лежит в кровати и, плача, гладит рукой подушку. Затем Юля убедилась в измене супруга. Этот рассказ сопровождает другая картинка: стоя в красивом платье на мосту, девушка держит в руках подаренный сыном цветок. Когда Юля поняла, что стала жертвой обмана, она впервые увидела мир черно-белым. Зрителю показали этот страшный момент, дело было почему-то в Киеве на пешеходном переходе у метро «Печерская».

Лев

Следующий герой – житель Кривого Рога Евгений, он же Вениамин, Веня, Венечка. 34 года, по знаку зодиака лев, рожден на Преображение Господне. Веня не согласен работать по 10-12 часов в офисе, он зарабатывает посредничеством.

У Евгения есть дочь – двухлетняя Верочка и мама Валентина, которая рассказывает о сыне, как об идеальном отце: кормил, купал, пеленал, менял памперсы, водил в ясли. Причина разрыва с женой – измена. Изменял Веня, который пытался угнаться за двумя зайцами, да не вышло: «Все это всплыло: зайцы – в сторону, а я бежу посередине». Евгений говорит образно и умно. «Семья – это стройка, в ней участвуют два человека. Я был очень плохим строителем». «В нынешний момент я готов, хочу построить семью. Потому что мужчина без девушки – не есть стопроцентно реализованный проект». «Девушка для меня – соотношение внешних данных и наличие серого вещества в голове».

Веня здорово придумал: познакомиться с девушкой во время празднования собственного дня рождения. По этому поводу он закатывает шумную вечеринку и в ожидании гостьи беседует с двумя близкими друзьями.

— Женечек, наш родной, как ты видишь свою девушку? – выводит его на разговор по душам верный друг Владюха.

— Ну давайте так – какую бы я хотел бы увидеть? Милая какая-то там, женственная, среднего роста, с нормальной попой, третий размер груди, красивая фигура.

Зрителю Веня поясняет, что нужно кайфовать от того, что рядом с тобой идет красивая женщина: «Кто-то облизывается и давится слюной, а она твоя».

Евгению достается 21-летняя киевлянка Анастасия. Ее показывают в парке с томиком в руках, раскрытом в самом начале. Настя пытается перевернуть страницу, и это непривычное занятие приводит ее в хорошее настроение: девушка смеется.

Идеалом мужчины она видит своего отца. Он умеет зарабатывать, он целеустремленный, всегда приезжал с работы с подарками, всегда радовал, поддерживал во всем как финансово, так и морально. Детство Анастасия провела с бабушкой, потому что мама умерла при родах. Рассказ об этом сопровождается картинкой: счастливая пара, мужчина держит на руках девочку, та в свою очередь – разноцветные шарики, женщина – конверт с новорожденным. Проходящая мимо Анастасия смотрит на них печальным взглядом. После слов «мама умерла» шары улетают вверх. Глаза девушки увлажняются.

В жизни Анастасии произошла еще одна трагедия: у нее был мужчина, который дарил дорогие подарки, купил машину, впрочем, для нее было главным, чтобы он всегда находился рядом. Анастасия была юна, ничего не понимала, а коварный возлюбленный, видимо, относился к ней как к содержанке, пропадал в клубах, на вечных тусовках. В конце концов они расстались, ведь Анастасия поймала любимого на измене.

Анастасия – завзятая театралка – переживает, что в Кривом Роге, наверное, театров нет, а если есть, то «не того класса, которого бы хотелось». Город ей не нравится, она боится, что здесь будет скучно. Впрочем, девушка готова смириться с этим, если увидит достойного мужчину, который здесь не последний человек – предпринимателя или ресторатора. «С «васей», который работает на заводе, я бы не очень хотела встретиться», – говорит она.

Пара имеет 71% совпадений в анкетах, и за ее будущее сразу становится как-то тревожно, но, видимо, и Веня, и Настя настолько уникальные люди, что программа не нашла более подходящих вариантов. Главное, что их объединяет – это желание Вени иметь рядом женщину с характером, а Анастасия как раз такая.

И действительно, что-то не заладилось в отношениях: Веня недоволен тем, что Анастасия – девушка в теле, ведь ему нравятся худые, и к тому же своенравна. Анастасия расстроена из-за того, что Веня грубоват и отстранен. Однако она меняет гнев на милость, увидев его большой дом, и не потому что «такая меркантильная тварь, а потому, что не сможет быть с мужчиной, который ниже ее по статусу».

Экстремал

Артему 27 лет, в его волосах интригующая седая прядь, он финансовый аналитик, работает в банке. Артем любит экстрим, занимается спортом, бегает марафоны и гоняет на мотоцикле. У него есть пятилетний сын Максим.

Дома Артем хранит коробку с реликвиями: тест на беременность, гипсовые слепки с руки и ноги Максима, сделанные во младенчестве. У Артема была любимая жена, но он порвал с ней, потому что она – да, и она тоже – изменила. Об измене Артем узнал, увидев переписку в телефоне – рассказ об этом режиссеры сопроводили драматичной визуализацией: сидящий на ступенях парень в сердцах швыряет айфон об бетон.

Теперь ему нужна умная, уверенная в себе девушка, которая будет любить детей, ведь до тридцати ему бы хотелось иметь второго ребенка.

Карине 25, она характеризует себя очень коротко: зажигалка. Работает с 16 лет администратором гостиниц и туристических комплексов.

Все у нее хорошо, есть друзья, хобби, она аккуратна, умеет раскрашивать акрилом холсты, не запачкав белоснежного платья, – вот только с личной жизнью не сложилось. Ей нужен сильный мужчина, который решит все проблемы и сделает счастливой. Совместимость пары – 76%, похоже, тут есть место испытаниям.

Артем решает удивить девушку, приехав на первое свидание на мотоцикле, и сюрприз удается. Во-первых, мотоцикл по дороге забарахлил, поэтому парень опаздывает, а девушка мерзнет и уже начинает бояться, что за ней никто не придет.

Во-вторых, когда Артем наконец появляется и везет Карину к себе домой, быстро становится понятно, что осень в разгаре, на улице туман, а Карина в коротком платье и легкой куртке.

Артем хитрец, он решает проверить, верит ли Карина в рай с милым в шалаше. Дом, куда он ее привозит, достался в наследство от деда, в нем идет ремонт. Осматриваясь, Карина приходит в ужас: она, конечно, всегда мечтала жить в своем доме, но не подписывалась помогать в ремонте малознакомому человеку. Впрочем, во дворе Артем устраивает все для красивого романтического вечера: подушки, пледы, свечи, барбекю, шампанское.

В расслабляющей атмосфере Карина рассказывает, почему одинока. У нее был мужчина, они любили друг друга, но однажды он – нет, не изменил, хуже – пропал без вести. Обращаясь к зрителю из студии, Карина плачет, рассказывая, как хваталась за телефон при каждом звонке. Режиссеры показали, как это было: девушка в распахнутой на груди мужской рубашке ходит по комнате с телефоном в руках.

Карине кажется, что эта история оставляет Артема равнодушным, она обижается на него, говорит, что у нее пропал аппетит. Однако уже через минуту расцветает, когда парень сообщает, что на время проекта снял квартиру, чтобы она жила в комфорте.

Не верю!

Поверить в то, что на экране разворачивается настоящая жизнь, бывает нелегко. Дождавшись титров, мы даже загуглили фамилии режиссеров шоу – а вдруг все они профессиональные сериальщики? Нет, далеко не все. Только про Азима Туркменбаева пишут, что он снимал основанный на реальных событиях документально-постановочный сериал «Страх в твоем доме». А еще Елена Туманская, выпускница кинотелевизионной кузницы кадров КНУКіМ, работала главным режиссером проекта «Зваженi та щасливi», где отвечала в том числе «за утверждение рыб в соответствии с законами драматургии и «чтобы было интересно»» – именно так она охарактеризовала один из своих навыков в резюме на Work.ua. Там, кстати, нашлось резюме еще одного режиссера шоу – неужели на канале остались недовольны работой команды проекта?

В КНУКіМ же училась и участница шоу Анастасия. Но, в конце-то концов, организаторы реалити прямо пишут, что она актриса, в ее случае не сходится только возраст: то в титрах сказано, что ей 21 год, то – на сайте проекта, – что 23. Однако и так ясно, что проект снимали не в этом году, так что эти нестыковки легко объяснить. Зато теперь становится понятна тяга Анастасии к театру высокого уровня.

Так что все похоже на правду, и это плохие новости. Во-первых, потому, что действо часто выглядит искусственным, сюжетные ходы шаблонными, в целом создается впечатление, что авторы не сильно напрягались. Решая творческие задачи, они часто действуют в лоб, в результате даже продакт-плейсмент у них получается неуклюже прямолинейным. Во-вторых, команда реалити несколько манипулятивно выдавливает из зрителя эмоции, а участники довольно цинично идут у них на поводу, как это было в эпизодах с шариками или убитой горем Кариной, поэтому в искренность героев верится с трудом, что не прибавляет к ним симпатии. В-третьих, почти за скобками остаются дети – главные бенефициары всей этой затеи, ведь почти все участники говорят о том, что думали прежде всего о них, решаясь отослать анкету. Впрочем, судя по второй серии, можно допустить, что время присутствия детей на экране будет увеличиваться. И наконец главная проблема – несмотря на все это, у шоу есть довольно многочисленная аудитория, а это означает, что такие проекты будут производить и впредь.

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Фото: СТБ, скриншоты

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