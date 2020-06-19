«Люди Ідей на карантині»: о карантинном YouTube-контенте, велопрогулках и заветных мечтах

Героями видео стали: креативный продюсер телеканала «2+2» Сергей Карпенко, специальный корреспондент ТСН Константин Грубич и корреспондент «Сніданку з 1+1» Владислава Грубич.

Сергей Карпенко продемонстрировал, как разнообразил свой образ на ZOOM-встречи с коллегами и как карантин повлиял на его обычную жизнь; Константин Грубич поделился особенностями контента на своем YouTube-канале и показал, как проходят съемки сюжетов для ТСН; Владислава Грубич рассказала, как осуществилась ее заветная детская мечта и почему во время карантина она частично переквалифицировалась в оператора.

Посмотреть 12 выпуск влога можно на YouTube-канале 1+1 media.

Напомним, видеоблог «Люди Ідей на карантині» – это серия дистанционных интервью с сотрудниками 1+1 media в live-формате. Главная цель проекта – показать телевизионное зазеркалье и работу медийщиков в условиях соблюдения карантинных ограничений.

Герои рассказывают, как карантин изменил их жизнь, как пришлось настраивать процессы, как обустроены офисы 1+1 media и чем интересны будни в самоизоляции. Кроме этого, в видео они делятся лайфхаками, как не подвергать себя лишней опасности, вести себя в людных местах и ​​освоить новые полезные привычки. А еще – проводят экскурсии по офисах и съемочных площадках.

Видеоблог выходит каждую пятницу на портале «Телекритика», а также в социальных сетях группы.

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Фото: 1+1 media

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