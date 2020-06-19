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«1+1» снимает новый сезон комедийного сериала «СидорЕнки-СидОренки»

от Telekritika
От Telekritika 636
Главная Новости «1+1» снимает новый сезон комедийного сериала «СидорЕнки-СидОренки»

Первый сезон вышел осенью 2019-го.

«1+1» начал съемки второго сезона комедийного сериала «СидорЕнки-СидОренки», сообщает пресс-служба.

Над производством продукта по заказу канала «1+1» работает команда IQ Production. Съемки ведутся с соблюдением новых требований работы съемочных групп в условиях адаптивного карантина.

По сюжету второго сезона русскоязычного сериала, Рома и Вова поступают в вузы и начинают взрослую жизнь, а Александр СидОренко не оставляет попыток снова стать богатым и успешным. О своем деле мечтают также Леся и Оля, однако слишком разные взгляды и вкусы женщин создают препятствия на пути к реализации задуманного.

В новом сезоне семейного сериала «СидорЕнко-СидОренко» снимались: Дмитрий Суржиков, Олеся Власова, Валерий Швец, Ксения Вертинская, Лев Сомов, Евгений Шекера, Петр Ниневский, Полина Василина, Виктория Левченко, Темико Чичинадзе, Мирослава Филиппович, Ольга Дорощук и другие. Также в проекте примут участие новые актеры, имена которых станут известны позже.

Продюсерами сериала от канала «1+1» выступают Максим Кривицкий, Алена Еремеева и Дарья Жукова. Генеральные продюсеры от «IQ Production» — Виктор Медведский, Сергей Атрощенко и Оксана Иванюк, креативный продюсер — Михаил Рудь. Режиссеры — Виктор Медведский, Павел Остриков, оператор-постановщик — Алексей Назарук.

Напомним, ранее телеканал «1+1» начал работу над вторым сезоном комедийного сериала «Великі Вуйки».

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Фото: пресс-служба «1+1»

Фото: пресс-служба «1+1»

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