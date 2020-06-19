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Сквозное шифрование будет доступным всем пользователям Zoom

от Telekritika
От Telekritika 223
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Ранее компания намеревалась предоставить сквозное шифрование только платным пользователям и учебным заведениям.

Компания Zoom намеревалась предоставить сквозное шифрование только платным пользователям и учебным заведениям, однако теперь изменила свое решение, передает bloomberg.com.

Гендиректор Zoom Эрик Юань сообщил, что поддержка коммуникации со сквозным шифрованием будет запущена в июле 2020 года, но пока на стадии бета-тестирования.

Также известно, что компания намерена обеспечить конфиденциальность пользователей и препядствовать краже данных. С этой целью сервис вводит верификацию для пользователей сквозного шифрования. Абонентам необходимо будет указать свой номер телефона и подтвердить его по коду из SMS. Также с этой же целью введена функция, позволяющая пожаловаться на пользователя.

Zoom планировала предлагать сквозное шифрование только платным пользователям и учебным заведениям, но столкнулась с критикой со стороны пользователей, экспертов по кибербезопасности и представителей правозащитных организаций.

Напомним: ранее стало известно, что благодаря пандемии стоимость Zoom превысила $50 млрд.

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Фото:  Unsplash

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