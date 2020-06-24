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В Кыргызстане конфисковали имущество телеканала

от Telekritika
От Telekritika 396
Главная Новости В Кыргызстане конфисковали имущество телеканала

Принадлежавшего экс-президенту.

23 июня Первомайский райсуд Бишкека вынес приговор по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, где одним из обвиняемых проходит бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Судья приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам тюрьмы с конфискацией имущества. В списке конфискованного имущества значится и телеканал «Апрель». Об этом сообщает Кактус.

Руководитель телеканала Дмитрий Ложников сообщил, что команда «Апреля» продолжит работать в том формате, в каком работает последний год. «Мы уже не используем имущество телеканала «Апрель». В прошлом году арест произошел достаточно нелепо: я не подписывал никаких документов, мне ничего не передавали, и я не знаю, в каком сейчас состоянии техническая база «Апреля». Сейчас мы работаем за счет поддержки простых граждан. Мы будем работать и дальше», — сказал Ложников.

Телеканал «Апрель» создали весной 2018 года. В августе 2019 года, когда началось судебное преследование экс-президента, имущество канала арестовали. С тех пор телеканал размещает свои материалы только в социальных сетях и на сайте.

Напомним, в мае крупнейший телеканал Филиппин прекратил вещание из-за разногласий с президентом.

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Фото: «Апрель»

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