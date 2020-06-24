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В Киеве разрешили работать кинотеатрам – Кличко

от Telekritika
От Telekritika 508
Главная Кино В Киеве разрешили работать кинотеатрам – Кличко

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом, Киев вернется к ограничениям.

В столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев еще вернется к ограничениям. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга.

«Как вы знаете, правительство разрешило и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов – для индивидуальных тренировок. А также – проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек. Могут работать и театры. и кинотеатры – с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними», — заявил Виталий Кличко.

По словам мэра, город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями и в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям.

Напомним, ранее кинотеатры планировали открыть 10 июня, позже министр культуры Александр Ткаченко предложил перенести открытие кинотеатров на июль.

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