Глобальный рекламный рынок просядет на 12%, но всех спасет диджитал — прогноз

Компания GroupM проанализировала, как пандемия повлияла на глобальный рынок рекламы в 2020 году. Аналитики пришли к выводу, что рынок просядет на 10-12%, что вернет его к показателям 2017 года, об этом говорится в отчете компании.



Эксперты считают, что позитивное влияние на глобальный рынок рекламы окажут президентские выборы в США: с учетом этого фактора снижение составит 9,9% в 2020 году.

Аналитики изучили ситуацию и на определенных рынках. Так, рекламный рынок Бразилии просядет на 29%, Японии — на 20%, Австралии — на 19%, Франции — на 15%, Великобритании — на 12,5%, США — на 7,5%, Китая — на 2,8%.

В 2021 году в США снижение составит 0,9%, в Китае прогнозируется рост на 9,2%. Из десяти крупнейших рынков в значительной степени вырастет Япония (+15%), Великобритания (+12,6%), Германия (+10,6%), Бразилия (+15%) и Австралия (+25,2%). Рост во Франции, Канаде и Южной Корее будет находиться на уровне 10%.

Если говорить о сегментах рынка, то в 2020 году интернет-реклама просядет на 2,3%, телереклама — на 17,6%, пресса — на 25%, аудио — на 23%. При этом в онлайне дела у ТВ обстоят гораздо лучше: диджитал со стриминговыми сервисами покажет рост на 3,7% в 2020 году и на 11,3% в 2021 году. Примечательно, что за 10 лет доля ТВ в рекламном «пироге» сократилась на 10% — с 37% до 27%.

Также аналитики уверены, что диджитал наконец преодолеет психологическую отметку, и его доля в общемировых рекламных расходах достигнет 52%. Годом ранее она составляла, по оценкам GroupM, — 48%, в 2018-м — всего 44%.

Напомним: ранее стало известно, что рекламодатели обвиняют Facebook в применении языка ненависти.

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Фото: «Телекритика»

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