Amazon Prime будет транслировать линейные телеканалы

Amazon намерена создать команду, которая бы занималась Prime Video Linear TV. Пока что компания разместила ряд вакансий в надежде найти экспертов, которые смогли бы запустить линейное телевещание на сервисе Prime Video, передает theverge.com.

Отметим, что Prime Video практикует линейные трансляции, в частности матчей Национальной футбольной лиги США. Теперь, видимо, компания задумалась над расширением сетки. В частности, в описании вакансий указано, что «Linear TV позволит клиентам смотреть телеканалы, транслирующие спортивные передачи, новости, фильмы, специальные мероприятия и телешоу, в стриминге в режиме 24/7».

Журналисты theverge.com полагают, что линейное телевещание на Prime Video будет организовано подобно тому, как это делается на сервисах Roku и Pluto TV, при этом Amazon может часть трансляций сделать платной.

Напомним: ранее стало известно, что два проекта МГУ доступны зрителям Amazon Prime Video.

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Фото: Amazon

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