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Amazon Prime будет транслировать линейные телеканалы

от Telekritika
От Telekritika 569
Главная Диджитал Amazon Prime будет транслировать линейные телеканалы

Amazon планирует транслировать линейные телеканалы на своей платформе Prime Video.

Amazon намерена создать команду, которая бы занималась Prime Video Linear TV. Пока что компания разместила ряд вакансий в надежде найти экспертов, которые смогли бы запустить линейное телевещание на сервисе Prime Video, передает theverge.com.

Отметим, что Prime Video практикует линейные трансляции, в частности матчей Национальной футбольной лиги США. Теперь, видимо, компания задумалась над расширением сетки. В частности, в описании вакансий указано, что «Linear TV позволит клиентам смотреть телеканалы, транслирующие спортивные передачи, новости, фильмы, специальные мероприятия и телешоу, в стриминге в режиме 24/7».

Журналисты theverge.com полагают, что линейное телевещание на Prime Video будет организовано подобно тому, как это делается на сервисах Roku и Pluto TV, при этом Amazon может часть трансляций сделать платной.

Напомним: ранее стало известно, что два проекта МГУ доступны зрителям Amazon Prime Video.

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Фото: Amazon

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