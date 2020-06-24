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На канале «Еспресо» обнаружили три случая заражения коронавирусом

от Telekritika
От Telekritika 595
Главная Новости На канале «Еспресо» обнаружили три случая заражения коронавирусом

Два из них – бессимптомные.

Народный депутат Николай Княжицкий сообщил о том, что на телеканале «Еспресо» выявили три случая заражения коронавирусом. Это стало известно благодаря тестированию сотрудников.

«О коронавирусе. «Еспресо» тестирует, — написал Княжицкий в Facebook. — Канал выделяет средства, сотрудничает с несколькими лабораториями. За время эпидемии было подтверждено три положительных теста. Из них два – бессимптомных. Заражение, похоже, происходило не на канале. Аппаратные и студии регулярно проходят санитарную противовирусную обработку. Люди с положительными тестами немедленно изолируются, все контакторы тестируются».

Княжицкий отметил, что есть проблема: телевизионщики, как правило, работают на разных каналах одновременно. Но не все даже крупные состоятельные корпорации тестируют сотрудников и проводят санобработку. Если бы «Еспресо» не тестировал сотрудников, многие из которых большую часть времени проводят на других каналах, то о бессимптомных случаях никто даже не догадывался бы.

Напомним, в мае сотрудники ровенского филиала «Суспільного» заразились коронавирусом, один из них умер от осложнений болезни.

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Фото: unsplash

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