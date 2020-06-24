Главная Новости «Мамахохотала» снимает сериал «Прибулець» для ТЕТ
«Мамахохотала» снимает сериал «Прибулець» для ТЕТ
НовостиТВ

«Мамахохотала» снимает сериал «Прибулець» для ТЕТ

от Telekritika
Telekritika 670

Продюсером стал Иван Мелашенко.

Телеканал ТЕТ и «Мамахохотала» начали съемки сериала «Прибулець«, сообщается на Facebook-странице шоу.

«Мы начали съемки нового сериала «Прибулець», который вскоре выйдет на телеканале ТЕТ. В лучших традициях киноиндустрии разбили тарелку, сделали крутые фото и побежали работать над новым юмористическим контентом», — гласит сообщение.

Продюсером сериала выступит Иван Мелашенко (продюсер студии «Мамахохотала»). Когда состоится премьера — сообщат позднее.

Напомним, ранее стало известно, что в осеннем сезоне ТЕТ вместе с Drive Production перезапускает комедию «Країна У» с новыми скетчами и героями.

Читайте также:

ТЕТ назвал дату старта нового сезона «Одного разу під Полтавою»
Телерейтинги: заветная «Страна У» и где ее искать
ТЕТ назвал дату премьеры нового сезона «Таньки и Володьки»
Канал ТЕТ покажет продолжение истории Таньки и Володьки

Фото: «Мамахохотала»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Павла Казарина обвинили в том, что у него...

12.06.2020

Совет по поддержке кинематографии допустил ко II этапу 13-го...

04.06.2020

39% онлайн-СМИ из 33 стран ввели плату за...

29.05.2020

Фильм «Моя бабуся Фані Каплан» покажут в Южной...

15.06.2020

Нацсовет аннулировал лицензии трех вещателей

04.06.2020

Netflix, Hulu, Amazon, HBO выступили в поддержку движения...

01.06.2020

Данные 32 млн пользователей Chrome были украдены с...

19.06.2020

В Крыму предъявили обвинения владельцу канала ATR

26.05.2020

«Украина» обогнала «Плюсы». Обзор телесмотрения от Big Data...

09.06.2020

Платформа HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром»

10.06.2020
Avatar