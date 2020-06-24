«Мамахохотала» снимает сериал «Прибулець» для ТЕТ

Телеканал ТЕТ и «Мамахохотала» начали съемки сериала «Прибулець«, сообщается на Facebook-странице шоу.
«Мы начали съемки нового сериала «Прибулець», который вскоре выйдет на телеканале ТЕТ. В лучших традициях киноиндустрии разбили тарелку, сделали крутые фото и побежали работать над новым юмористическим контентом», — гласит сообщение.
Продюсером сериала выступит Иван Мелашенко (продюсер студии «Мамахохотала»). Когда состоится премьера — сообщат позднее.
Напомним, ранее стало известно, что в осеннем сезоне ТЕТ вместе с Drive Production перезапускает комедию «Країна У» с новыми скетчами и героями.
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Фото: «Мамахохотала»
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