«UA: Перший» покажет премьеру документального фильма «Сто лет изоляции»

Во вторник, 30 июня, в 21:40 на общественном телеканале «UA: Перший» состоится премьера документального фильма «Сто лет изоляции», сообщает пресс-служба «Суспільного».

Героини фильма — Василиса из Закарпатья, которая уже тридцать четыре года находится в психиатрической больнице, и Слава из Прикарпатья, которая никогда не жила вне психоневрологических интернатов. Сто лет — столько на двоих провели в психиатрических заведениях героини фильма. Собирая материал для проекта, в течение четырех месяцев журналисты-расследователи побывали в восьми психиатрических больницах и двух психоневрологических интернатах страны.

«Все, что мы знаем про психиатрические больницы, связано со страхом. Мы не знаем, как работает эта система, почему она такая гнетущая и имеет шанс быть другой. Это закрытые заведения, где люди часто не только не имеют возможности развиваться, получать эффективное лечение и лишены надежды на возвращение к обществу, но и элементарных условий для достойной жизни, — рассказала шеф-редактор творческого объединения расследований на «UA: Перший» и соавтор фильма Инна Белецкая.

Напомним, 26 июня, в программе «Общественная студия. Марафон» на телеканале «UA: Перший» часть эфира будет посвящена теме Дня Конституции.

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Фото: «Суспільне»

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